Лікар працював у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених неонатального центру медзакладу

Дитячий анестезіолог з Рівного Дмитро Сисонюк, який загинув після падіння з вікна п’ятого поверху військового навчального центру, був мобілізований під час перебронювання працівників лікарні. Про це у п’ятницю, 21 серпня, повідомило hromadske.

У відповіді на інформаційний запит журналістів у Рівненській обласній дитячій лікарні пояснили, що через зміни в урядових правилах медзаклад мав повторно підтвердити відповідність критеріям. Відтак 21 липня лікарня звернулася до Рівненської ОВА, а вже 24 липня обласна військова адміністрація своїм наказом підтвердила цей статус.

Водночас у відповіді Рівненського обласного ТЦК та СП журналістам йшлося про втрату лікарнею статусу критично важливої установи 24 липня, тоді як у самому закладі стверджують, що статус лише потребував повторного підтвердження.

Також у дитячій лікарні повідомили, що після підтвердження статусу повторно подали працівників на бронювання через «Дію». Розгляд заяв тривав протягом 72 годин згідно з постановою уряду, тому попереднє бронювання працівників на цей час не діяло. Саме тоді 43-річного Дмитра Сисонюка мобілізували, після того як його зупинила група оповіщення і доставила до ТЦК. Зазначається, що 27 липня бронювання поновили всім працівникам, проте Сисонюк до цього переліку не увійшов, оскільки вже був мобілізований.

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Як раніше зазначали у Рівненському обласному ТЦК та СП, саме 27 липня Дмитро Сисонюк пройшов військово-лікарську комісію при четвертому відділі Рівненського районного ТЦК та СП. Після цього його направили до Української медичної академії, яка розташована у Києві. Через кілька днів, 1 серпня, його госпіталізували з тяжкими травмами після падіння з вікна вбиральні п’ятого поверху військово-навчального центру на Вінничині. 5 серпня він помер у лікарні.

Обставини призову та загибелі медика перебувають на контролі уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Представництво омбудсмена звернулося до ТЦК та Військової служби правопорядку з проханням надати документи щодо його призову, направлення до місця служби, умов проходження служби, а також подій, що передували загибелі.

Також до Офісу генпрокурора направили лист щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом протиправного заподіяння смерті Дмитру Сисонюку, а також щодо ймовірного перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень (ст. 115 та 426-1 ККУ).