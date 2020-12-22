В Антарктиді зафіксували перші випадки коронавірусу
На чилійській антарктичній станції виявили спалах Covid-19
На чилійській дослідницькій станції в Антарктиді у 36 людей діагностували коронавірусну хворобу. Про це 22 грудня повідомляє АВС.
Повідомляється, що хворобу виявили в 26 чилійських військових і 10 людей із обслуговуючого персоналу станції.
Усіх інфікованих зараз планують евакуювати до міста Пунта-Аренас на півдні Чилі. Люди почуваються добре та перебувають на самоізоляції.
У трьох членів екіпажу корабля, що прибув на допомогу базі, також виявили коронавірус.
До цього випадку Антарктида була єдиним континентом, де не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
O'Higgins – одна з 13 чилійських баз в Антарктиці, яка розташована неподалік найпівнічнішої точки Антарктичного півострова. Як повідомляє АВС, до неї важко дістатись навіть за антарктичними мірками.