На чилійській дослідницькій станції в Антарктиді у 36 людей діагностували коронавірусну хворобу. Про це 22 грудня повідомляє АВС.

Повідомляється, що хворобу виявили в 26 чилійських військових і 10 людей із обслуговуючого персоналу станції.

Усіх інфікованих зараз планують евакуювати до міста Пунта-Аренас на півдні Чилі. Люди почуваються добре та перебувають на самоізоляції.

У трьох членів екіпажу корабля, що прибув на допомогу базі, також виявили коронавірус.

До цього випадку Антарктида була єдиним континентом, де не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

O'Higgins – одна з 13 чилійських баз в Антарктиці, яка розташована неподалік найпівнічнішої точки Антарктичного півострова. Як повідомляє АВС, до неї важко дістатись навіть за антарктичними мірками.