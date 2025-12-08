Йдеться про приміщення на вул. Галицькій, 1 у центрі Львова

Офіс охорони культурної спадщини виявив низку порушень під час робіт у приміщенні на вул. Галицькій, що є памʼяткою архітектури. За самовільні роботи власників магазину можуть оштрафувати від 85 до 170 тис. грн.

Йдеться про приміщення на першому поверсі на вул. Галицькій, 1, що перебуває в оренді та суборенді кількох власників. Тут незаконно замінили вікна та двері на пластикові, не маючи охоронних договорів й погоджень на передання цих приміщень у оренду. Крім цього, на фасаді памʼятки облаштували світлову рекламу, яка порушує її візуальне сприйняття.

Офіс охорони культурної спадщини попередив ТзОВ «Олена Естейт», ТзОВ «Мій центр їжі» та підприємицю Марію Бойко про штрафи від 85 до 170 тис. грн. Загалом ідеться про штрафи майже на пів мільйона. ЛМР дозволила підприємцям самостійно виправити порушення, однак кілька місяців підприємці попередження ігнорували.

ТзОВ «Олена Естейт» зареєстроване чотири роки тому та належить львівській підприємиці Олені Борщ. ТзОВ «Мій центр їжі» належить Віталію Молінському. Йому також належить низка компаній, пов’язаних із будівництвом.