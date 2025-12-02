На вул. Бортнянського, 55 розташована вілла 1930-х років

Восьмий апеляційний адміністративний суд позбавив віллу біля залізничного вокзалу статусу памʼятки архітектури. Наказ Міністерства культури скасували за позовом власника будинку, який самовільно надбудував два поверхи.

Йдеться про двоповерхову віллу на вул. Бортнянського, 55, збудовану у 1930-х роках у стилі функціоналізму. Власником будинку є львівʼянин Максим Гринів. У 2021 році Міністерство культури внесло цей будинок до реєстру нерухомих памʼяток.

У 2023 році Максим Гринів через суд скасував указ президента від 1994 року, що стосувався взяття під охорону держави споруд, що мають визначну наукову, історичну, художню і містобудівельну цінність, серед яких був будинок на вул. Бортнянського, 55. Після цього він звернувся до Мінкультури з вимогою скасувати внесення будинку до переліку памʼяток, однак отримав відмову, тому звернувся в окружний адмінсуд. Максим Гринів вважає, що в міністерства відсутні документи, які б підтверджували цінність будинку.

У березні 2025 року Львівський окружний адміністративний суд встановив, що Мінкульт не мав права вносити будинок до переліку памʼяток, оскільки указ президента втратив чинність. Тоді позов Максима Гриніва задовольнили і скасували наказ міністерства про внесення будинку на вул. Бортнянського, 55 до переліку памʼяток. Це рішення підтвердив суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Руслан Кухтей.

Судячи з матеріалів справи, у 2021 році прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних робіт на вул. Бортнянського, 55. Зокрема, Максим Гринів як власник однієї з квартир без погодження надбудував до будинку 3 і 4 поверхи. Ця справа досі перебуває в суді.

Його батько Олег Гринів у 2019 році зареєстрував у будинку ОСББ «Борт 55». У 2021 році міська рада дозволила ОСББ оформити ділянку під віллою. Олег Гринів вказаний як керівник ще одного ОСББ на вул. Новаківського, 3.