Власник заплатить штраф 1700 грн і замінить двері

Львівська міська рада виграла суд апеляційної інстанції, який зобовʼязав власника будинку-памʼятки архітектури замінити пластикові двері на деревʼяні та сплатити штраф. Про це 11 листопада повідомив Офіс охорони культурної спадщини.

Власник будинку на вул. Зеленій, 17 у Львові самовільно, без необхідних дозволів встановив пластикові двері, мотивуючи це тим, що старі двері спричинювали втрату тепла. Львівʼяни поскаржилися на Гарячу лінію міста. Під час перевірки Офіс охорони культурної спадщини підтвердив, що роботи виконані незаконно та без жодних погоджень.

«Власник приміщення визнав відсутність дозволів під час засідання адмінкомісії 9 липня 2025 року. Закон вимагає, що будь-які заміни в пам’ятці мають виконуватись після погодження з відповідними органами. Відтак адміністративна комісія наклала штраф і зобов’язала відновити дерев’яні двері й укласти охоронний договір», – повідомив Офіс охорони культурної спадщини.

Власник оскаржив це рішення у суді. Галицький районний суд скасував штраф. Однак під час апеляційного розгляду дійшли висновку, що факт самовільної заміни дверей доведений, дозвільні документи на це відсутні, а власник таки порушив режим використання пам’ятки. Таким чином жодних підстав для скасування штрафу немає.

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу виконавчого комітету ЛМР та скасував рішення суду першої інстанції. Власник має сплатити штраф 1700 грн і ще раз замінити двері в пам’ятці. Постанова апеляційного суду є остаточною та не підлягає касаційному оскарженню.

З рішення суду першої інстанції стало відомо, що позивачем, тобто власником будівлі є Ігор Миколайович Сливка.

Будинок на вул. Зеленій, 17 звели у 1912 році за проєктом архітектора Фердинанда Касслера. З 1950-х років там працювали ательє й магазин тканин, а нині – магазин побутової техніки та Kredobank, який орендує одне з приміщень. Камʼяниця є пам’яткою архітектури місцевого значення.