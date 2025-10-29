В історичному будинку на вул. Чупринки, де жив Франко, встановили пластикові вікна

Львівська міська рада оштрафувала 17 порушників за самовільні роботи в будинках-памʼятках архітектури. Зокрема, власниця камʼяниці XIX ст., де жив Іван Франко, без дозволів замінила вікна й провела перепланування квартири. Про це повідомив Офіс охорони культурної спадщини.

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради 29 жовтня розглянула 17 справ, пов’язаних із порушеннями у галузі охорони культурної спадщини. Власники нерухомості проводили роботи у пам’ятках архітектури без погодження з уповноваженими фахівцями та без затвердженої проєктної документації.

Основні порушення полягали в заміні дерев’яних вікон, дверей, балконних блоків на металопластикові; самовільні прибудови і перепланування внутрішніх приміщень, монтаж тамбурів із металопластикових конструкцій; облаштування нових віконних прорізів і встановлення елементів на фасадах.

Порушення виявили у будинках за такими адресами:

Братів Рогатинців, 30;

Дорошенка, 32 і 59;

Чупринки, 14;

Краківська, 24;

Франка, 37;

Коротка, 2;

Захарієвича, 2;

Дашка, 4;

Театральна, 6;

Вишенського, 36;

Новаківського, 12;

Листопадового Чину, 12;

Лесі Українки, 5;

Коперника, 62;

Квітки-Основ’яненка, 31;

Героїв Майдану, 28.

Розмір штрафу становить 1700 грн, а у деяких випадках – 850 грн.

Офіс охорони культурної спадщини додав, що від початку 2025 року адмінкомісія ухвалила 200 таких постанов. Також там нагадують, що у Львові діє міська Програма співфінансування реставрації історичних елементів будівель. Мешканці можуть отримати компенсацію 60% вартості відновлення автентичних вікон та брам, або 50%, коли йдеться про заміну пластикових вікон на дерев’яні.