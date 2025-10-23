У будинку свого часу функціонував пансіонат, де збиралися представники мистецьких кіл

Команда реставраторів Karp Restorer провела комплексні дослідження квартири будинку на вул. Івана Франка, 84 у Львові, під час яких виявила настінні розписи у стилі сецесії. На початку ХХ століття ця камʼяниця функціонувала як готельний пансіонат «Затишшя», що був світським та мистецьким салоном.

«У процесі досліджень виявили фрагменти орнаментальних декорацій на стінах і стелях, приховані під пізнішими нашаруваннями фарб. Збережені мотиви – типові для львівської сецесії: стилізовані рослинні композиції, виконані у техніці трафаретного живопису, зі стриманою поліхромією в земляних, зеленкавих, сіро-охристих тонах», – розповіли реставратори.

фото Karp Restorer

Окрім художнього декору, у помешканні збереглося багато автентичних елементів інтер’єру. На підставі результатів дослідження Karp Restorer напрацює програму реставрації, що передбачає збереження і консервацію оригінальних елементів та реінтеграцію їх в сучасний інтерʼєр.

Збережена піч і двері з латунними ручками і завісами

Пансіонатом «Затишшя» (Zacisze) опікувалася Михалина Добровольська з Лукасевичів – відома меценатка кінця ХІХ – початку ХХ ст. вірменського походження. Цей заклад був світським салоном для львівської інтелігенції, там проводили мистецькі вечори.

Будинок звели 1905 року за проєктом архітектора Августа Богохвальського на замовлення Баруха Зільберштайна. Це був зразок ранньої міської сецесії. Будинок на вул. Франка, 84 є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Пансіонат відкрили на вул. Зиблікевича (тепер Франка)

«Наріжні вежі цієї будівлі ще нагадують про еклектику кінця XIX століття, а фронтони під ними, ліпнина на стінах та мереживо металевих решіток зроблені за сецесійними зразками», – характеризують стиль архітектури фахівці.

Усі фото Karp Restorer