З понеділка, 21 лютого, Австралія відкрила кордони для вакцинованих мандрівників, скасувавши обмеження, пов'язані з коронавірусом. Про це повідомляє агенція Reuters.

Наразі планується, що вже з понеділка понад 50 міжнародних рейсів прибудуть до країни. Влада Австралії очікує великий приплив туристів в країну – міністр туризму Ден Техан заявив, що на туристичному ринку відбудеться «дуже сильне» відновлення.

«Це неймовірно важливий день для нашої індустрії та перший, хоча і найважливіший, крок у відновленні австралійського туризму», – сказав директор австралійського департаменту туризму Пітер Шеллі.

Уряд закрив міжнародний кордон для всіх, окрім громадян і жителів Австралії, ще у березні 2020 року. Протягом двох років в Австралії діяли одні з найжорсткіших у світі карантинних обмежень.

Нещодавно спалах коронавірусу в Австралії пішов на спад, кількість госпіталізацій неухильно знижується. У грудні країна почала дозволяти в'їзд у країну кваліфікованим мігрантам, іноземним студентам та туристам.