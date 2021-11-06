В Австрії від наступного тижня доступ до ресторанів, готелів та культурних закладів матимуть лише вакциновані особи. Про це 6 листопада пише Wiener Zeitung.

Згідно з новими правилами, негативного тесту на Covid-19 більше буде недостатньо для отримання послуг, які передбачають «тісний контакт», наприклад, відвідання перукарні. Уточнюється, що це правило стосується також всіх гастрономічних закладів, тобто ресторанів, кафе та барів.

Також зібрання із чисельністю 25 чи більше осіб стає доступним лише вакцинованим.

Нові обмеження набирають чинності 8 листопада, проте обмеження будуть вводитися поступово із чотиритижневим перехідним періодом, який має стимулювати громадян вакцинуватися.

В Австрії повністю вакциновано від коронавірусу 64% населення, що відповідає середньому показникові по Європейському Союзу, але є одним з найнижчих у Західній Європі.

5 листопада в Австрії було зафіксовано річний рекорд нових захворювань на Covid – 9300 нових випадків.