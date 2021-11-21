Австрія вирішила тимчасово закрити кордони для мандрівників. Рішення було ухвалене у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, повідомив офіційний туристичний портал Austria.info.

Так, кордони для туристів закриють з 22 листопада до 13 грудня. Обмеження на в’їзд поширюється не лише на невакцинованих осіб, але й на тих, хто вже отримав щеплення або ж перехворів.

Заклади громадського харчування, перукарні, культурні об’єкти та готелі також будуть зачиненими.

Нагадаємо, що з 22 листопада в Австрії почне діяти тритижневий локдаун, запроваджений на тлі зростання кількості ковідних хворих. Рівень вакцинації від коронавірусу в Австрії нижчий аніж в інших країнах ЄС. У зв’язку з цим, влада попередила про запровадження з 1 лютого 2022 року обов’язкової вакцинації для всіх жителів Австрії.