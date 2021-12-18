З понеділка, 20 грудня, Австрія дозволить в'їзд до країни лише за наявності бустерної (третьої) дози щеплення від коронавірусу, негативного результату ПЛР-тесту, доказу про одужання від Covid-19 або за умови відбуття карантину відразу після прибуття до країни, повідомляє DW з посиланням на австрійське міністерство охорони здоров'я.

Люди, які перебуватимуть на домашньому карантині, після його завершення будуть зобов'язані отримати негативний результат ПЛР-тесту.

Однак деякі категорії людей уряд звільнив від жорсткіших правил. Серед них вагітні жінки та люди, яким не можна робити щеплення за станом здоров'я. До винятків потрапили також діти до 12 років.

Натомість дітям, старшим за 12 років, буде дозволено в'їжджати до країни за наявності трьох негативних результатів тестування на коронавірус, зроблених за тиждень.

«Ці суворіші правила в'їзду створюють великі проблеми, особливо для людей, які подорожують на різдвяні свята. Однак вони необхідні, особливо в цей час, для протидії поширенню омікрон-варіанту в Австрії», – наголосив міністр охорони здоров'я Австрії Вольфґанґ Мюкштайн.

Австрія продовжила локдаун в країні до 7 лютого, але послабила режим для невакцинованих громадян на зимові свята. Пом'якшення карантинних обмежень діятиме на Різдво і Новий рік.

Також зазначимо, що Австрія готується запровадити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всіх громадян, за винятком тих, у кого є протипоказання до щеплень, а також тих, хто одужав від цієї хвороби впродовж 180 днів.