В Україні переважатиме по-літньому тепла, суха та малохмарна погода

Після хвилі похолодання у більшості областей України розпочнеться бабине літо. Синоптик Ігор Кібальчич на порталі «Метеопрог» розповів детальний прогноз по областях до 20 вересня.

«На тлі підвищеного атмосферного тиску до кінця другої декади місяця переважатиме по-літньому тепла, суха та малохмарна погода, яку по праву можна вважати першим бабиним літом», – повідомив Ігор Кібальчич.

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У вівторок, 15 вересня, на сході вночі дощитиме, можлива гроза, короткочасні дощі також очікуються у західних та північно-західних регіонах України. Вдень позначки термометрів показуватимуть до 23°C тепла, а вночі опускатимуться до 8°C тепла.

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У середу, 16 вересня, у більшості областей буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вдень температура повітря становитиме до 25°C тепла, на Закарпатті – до 27°C тепла.

У четвер, 17 вересня, погода продовжуватиме тішити теплом, без істотних опадів. Вдень позначки термометра показуватимуть від 23 до 28°C тепла, вночі температура опускатиметься до 10–15°С тепла.

Карта погоди в Україні 17 вересня (клікніть для збільшення)

У п’ятницю, 18 вересня, тепла та суха погода переважатиме у більшості областей. Вночі температура повітря опускатиметься до 11–16°C тепла, а вдень максимальні показники – від 24 до 29°C тепла, на Поліссі та Львівщині – від 18 до 23°C тепла.

У суботу, 19 вересня, у західних областях можливі короткочасні дощі, на іншій території країни опадів не передбачають. Вдень повітря прогріється місцями до максимальних 28°С тепла, у західних областях денний максимум становитиме 20°С тепла.

Карта погоди в Україні 19 вересня (клікніть для збільшення)

У неділю, 20 вересня, під впливом циклону на півночі пройдуть дощі, в інших областях – без істотних опадів. Вдень позначки термометрів показуватимуть максимально від 23 до 28°С тепла, у західних та північних областях буде прохолодніше – до 20°С тепла.