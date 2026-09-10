У Львові синоптики зафіксували рекорд максимальної температури повітря за 80 років
9 вересня температура повітря становила 30,7°С тепла
У середу, 9 вересня, у Львові температура повітря вдень становила 30,7°C тепла, що є рекордом для цього дня за весь час спостережень синоптиків, тобто 80 років.
Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 1994 році й становило 28,8°C тепла.
Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині з 1946 року, тобто показник 9 вересня 2026 року є найвищим для цього дня за останні 80 років.
Раніше синоптики розповідали, яку погоду очікувати 10 вересня на Львівщині, а також повідомляли, що у західних областях очікується різке похолодання.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google