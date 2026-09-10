Незабаром у західних областях очікується різке похолодання

У середу, 9 вересня, у Львові температура повітря вдень становила 30,7°C тепла, що є рекордом для цього дня за весь час спостережень синоптиків, тобто 80 років.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 1994 році й становило 28,8°C тепла.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині з 1946 року, тобто показник 9 вересня 2026 року є найвищим для цього дня за останні 80 років.

Раніше синоптики розповідали, яку погоду очікувати 10 вересня на Львівщині, а також повідомляли, що у західних областях очікується різке похолодання.

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