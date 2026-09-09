У Львові буде хмарно з проясненнями

У четвер, 10 вересня, погода у Львові та області різко погіршиться. Після спеки прийде гроза, а максимальна температура повітря вдень знизиться майже на 10°C. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 10 вересня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над країнами Балтики.

Прогноз для Львівської області: буде мінлива хмарність та значне похолодання. Протягом дня дощитиме, можлива гроза. Вітер буде північно-західний із переходом на західний, 7–12 м/с. Вночі температура повітря коливатиметься у межах 12–17°C, вдень похолодає до максимальних 18–23°C тепла.

Прогноз для Львова: у місті також буде мінлива хмарність зі зниженням температури повітря. Вночі – без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ. Вітер буде північно-західний із переходом на західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 13–15°C, вдень похолодає до максимальних 20–22°C тепла.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди на Львівщині до 11 вересня.