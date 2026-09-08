Антициклон, область високого атмосферного тиску, визначає погоду над усією Україною

Після хвилі похолодання українців знову тішать прогнозами про літнє тепло, а місцями навіть спеку до 32°С тепла. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, у яких областях чекати потепління.

За її словами, зараз антициклон, тобто область високого атмосферного тиску, визначає погоду над усією Україною.

У середу, 9 вересня, погода буде сонячною та малохмарною.Температура повітря у середу підвищиться ще на кілька градусів: у західних областях передбачається 27–32°С, у більшості областей температура повітря становитиме 24–27°С, трохи свіжіше буде у східних областях 21–23°С.

У Києві 9 вересня очікується суха, сонячна та тепла погода. Температура повітря у столиці досягне 25–27°С тепла.

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У четвер, 10 вересня, пориви західного та південно-західного вітру становитимуть 10–14 м за секунду, але температура повітря надворі й надалі буде теплою.

9 та 10 вересня в Україні переважатиме літня погода, адже температура повітря коливатиметься в межах 25–32°С тепла. Синоптикиня пише, що надалі повітря стане свіжішим, проте до справжнього холоду ще далеко.