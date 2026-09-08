На Львівщину повертається спека

У середу, 9 вересня, погода ще потішить жителів Львова та області теплом. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз та повідомили про спеку.

Погода у Львівській області: 9 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці в горах можливий слабкий туман. Вітер буде південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11–16°С, удень – 26–31°С.

Погода у Львові: 9 вересня буде мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Уночі температура становитиме 12–14°С, удень повітря прогріється до 28–30°С. Через туман видимість місцями може знижуватися до 500–1000 м.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди на Львівщині до 11 вересня.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати