У найближчі дні погода зміниться та розділить Україну

Погода у вересні мінлива, але уже з прохолодними осінніми нотками. У найближчі дні погода зміниться та розділить Україну: на заході буде різке похолодання, а у центрі, на півдні та сході мешканці ще насолоджуватимуться теплом.

Як вказано у прогнозі Укргідрометцентру, у понеділок, 7 вересня, у більшості українських областей буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, без істотних опадів. Вдень температура повітря становитиме близько 20–22°С тепла.

У вівторок, 8 вересня, мінлива хмарність збережеться у більшості областей, істотних опадів не прогнозують. Вдень позначки термометра показуватимуть до 24°С тепла, найтепліше на Закарпатті – до 26°С тепла.

Карта погоди в Україні 8 вересня (клікніть для збільшення)

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У середу, 9 вересня, в Україну повернеться тепла погода, у більшості областей буде сонячно та без опадів. У західних областях денний максимум становитиме до 28°С тепла, у інших областях до 25°С тепла, на сході буде прохолодніше – до 22°С тепла.

У четвер, 10 вересня, погода розділить Україну. На заході буде справжня осіння прохолода та дощі. Вдень у Львівській області прогнозують до 18°С тепла, на Закарпатті – до 19°С тепла, у інших західних областях до 23°С тепла, на Буковині – 29°С тепла. На іншій території України буде сонячно, вдень – від 25 до 27°С тепла.

У п’ятницю, 11 вересня, погода у західних областях відчутно погіршиться. На Львівщині прогнозують 14°С тепла, на Волині 15°С тепла, у інших західних областях від 17 до 19°С тепла вдень, на Буковині – до 24°С тепла. Прохолодно також буде на півночі – до 21°С тепла.

На іншій території України 11 вересня буде переважно сонячно та без опадів. Денний максимум температури повітря від 25 до 27°С тепла, на півдні – до 29°С тепла.

Карта погоди в Україні 11 вересня (клікніть для збільшення)