На Львівщині буде дощова і прохолодна погода

Вересень не сильно тішить львів’ян теплом, натомість приносить хмарну, дощову та прохолодну погоду. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди до 16 вересня та повідомили, коли буде найхолодніший день.

У суботу, 12 вересня, у Львові та області буде хмарно, протягом дня та ночі дощитиме, місцями опади будуть значними. Вітер буде північно-західним, 5–10 м/с. В області температура повітря протягом дня становитиме 11–16°C тепла. У Львові денний максимум – 13°C тепла.

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У неділю, 13 вересня, на Львівщині буде хмарна погода із дощами. Максимальна денна температура повітря – 18°C тепла, вночі позначки термометра опускатимуться до 11°C.

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У понеділок, 14 вересня, погода у Львові та області й надалі буде прохолодною та хмарною. Протягом дня значних опадів не прогнозують, а максимальна температура повітря становитиме 19°C, вночі – 10°C тепла.

У вівторок, 15 вересня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень – короткочасні дощі. Максимальна температура повітря вдень – 19°C, вночі – 13°C.

У середу, 16 вересня, у Львові та області трішки потепліє, вдень максимальна температура повітря становитиме 22°C тепла, вночі опускатиметься до 12°C.