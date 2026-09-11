У Львові буде хмарно на вихідних, дощитиме

У Львові та на Львівщині вихідні, 12 і 13 вересня, будуть дуже холодними та дощовими. Температура повітря місцями опуститься до 14°C вдень.

Як повідомили синоптики Львівського гідрометцентру, погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Балканами.

У суботу, 12 вересня, у Львові та області буде хмарно, протягом дня та ночі дощитиме, місцями опади будуть значними. Вітер буде північно-західним, 5–10 м/с. В області температура повітря протягом дня становитиме 11–16°C тепла. У Львові денний максимум – 14°C тепла.

За даними Укргідрометцентру, у неділю, 13 вересня, температура на Львівщині суттєво не зросте. Протягом дня буде хмарна погода із дощами. Максимальна денна температура повітря – 18°C тепла, вночі позначки термометра опускатимуться до 10°C.

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