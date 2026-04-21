Восени в ЛКП запрацював банк крові для собак, а тепер ще й для котів

У Львівському комунальному підприємстві «Лев» почав працювати в тестовому режимі банк крові для котів. Першими донорами стали домашні коти фельдшерки ветеринарної медицини в ЛКП Соломії Чеславської. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Для чого потрібен банк крові для котів

Завідувач лабораторії ЛКП «Лев» Іван Дарморіз пояснює, що банк крові для тварин – необхідність, з ним шанси на порятунок тварини значно зростають. Для зберігання в банку кров розділяють на плазму та інші компоненти, що можна використовувати окремо, в залежності від потреби.

«Хороший банк крові – не просто холодильник з пакетами, а система, в якій кожна донація працює максимально ефективно. Бо в переливанні крові працює простий принцип – точний компонент завжди кращий, ніж універсальне рішення», – пояснює Іван Дарморіз.

Хто може стати донором

«Під час процедури взагалі не хвилювалася, бо довірила своїх тваринок нашим кваліфікованим спеціалістам. Після завершення тварини поводилися як завжди, не було чогось нетипового для їхньої поведінки», – розповіла вона.

Наразі донорів мало, тож працівники клініки закликають львів’ян приносити своїх котів для донації. Щоб стати донором, кіт має відповідати таким критеріям:

вік – 1–8 років;

вага – від 5 кг;

наявність вакцинації;

клінічно здорова тварина.

Для донорів-котів пропонують загальний та біохімічний аналіз крові, тест на імунодефіцит та лейкоз, тест на визначення груп крові, ЕХО, а також 50% на послуги клініки.

Раніше в ЛКП «Лев» запрацював банк крові для собак, тож цих чотирилапих віком 1–9 років і вагою понад 25 кг також запрошують стати донорами крові. З початку року кров для банку здали 18 собак.

Донорам-собакам пропонують загальний та біохімічний аналіз крові, тест на дирофіляріоз, бабезіоз, бореліоз, ерліхіоз, анаплазмоз, тест Кнотта, тест на визначення груп крові і 50% на послуги клініки в майбутньому.

Консультації щодо донорства тварин можна отримати за телефоном +38 068 535 45 45.