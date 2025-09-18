У ЛКП «Лев» запрацювала оновлена ветеринарка клініка
Новини Львова від ZAXID.NET за 18 вересня
0 0
У четвер, 18 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Буде новий розгляд. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу міськради у справі про оренду землі під рестораном «Язиката теща».
- «Work Fest Lviv. Знайди свою справу». Школярі та ветерани взяли участь у першому львівському ярмарку робітничих професій.
- Оновлення в ЛКП «Лев». На підприємстві запрацювала оновлена ветклініка, замінили обладнання для лабораторії.
- «Дні вулиці Фурманської» . На чотири дні там перекриють рух, аби побачити, якою вулиця може бути привабливою і затишною.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter