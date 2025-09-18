Система контролю передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців

Польські прикордонники почали тестування нової біометричної системи контролю в пунктах пропуску на кордоні з Україною, яка передбачає відбір відбитків пальців та зчитування облич. Про це повідомили в ДПСУ. Зазначимо, така система контролю вже працює в польських аеропортах.

«Звертаємо увагу подорожуючих, що у деяких пунктах пропуску на суміжній стороні польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. Вона передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України», – йдеться в повідомленні ДПСУ 17 вересня.

Наразі система працює у тестовому режимі, однак у жовтні 2025 року попередньо планується її повноцінне впровадження. Українські прикордонники просять врахувати, що через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше.

Окрім того, у пункті пропуску «Шегині» тривають ремонтні роботи з українського боку. Це тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту.

«Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону регулярно проводять робочі зустрічі з польськими колегами, щоб забезпечити швидше та комфортніше перетинання кордону для громадян», – додали в ДПСУ.