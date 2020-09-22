На минулих місцевих виборах «Батьківщина» не потрапила до Львівської міськради

Львівська обласна організація ВО «Батьківщина» оприлюднила списки кандидатів у депутати на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня цього року. Кандидатів затвердили на конференції у Львові у суботу, 19 вересня, однак переліки опублікували через два дні – після погодження з партійним керівництвом у Києві.

При цьому «Батьківщина» вирішила не висувати кандидата на посаду міського голови Львова, хоча раніше у партійних колах обговорювали можливість балотування на цю посаду колишньої депутатки Львівської облради, голови міського осередку «Батьківщини» у Львові Наталії Тимчій. Натомість Наталія Тимчій очолила загальний список партії до Львівської міськради.

Перша десятка списку до ЛМР виглядає так:

Список кандидатів від «Батьківщини» до Львівської облради очолив нардеп, голова обласної організації партії у Львові Михайло Цимбалюк. Перша десятка:

На вибори до Львівської районної ради партію поведе чинний депутат Львівської облради Ярослав Качмарик. Перша десятка:

Нагадаємо, на минулих місцевих виборах 2015 року «Батьківщина» не потрапила до Львівської міськради. У Львівській облраді фракція партії представлена дев’ятьма депутатами.