«Батьківщина» оприлюднила списки кандидатів на місцеві вибори
Партія не висуватиме власного кандидата на посаду мера Львова
Львівська обласна організація ВО «Батьківщина» оприлюднила списки кандидатів у депутати на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня цього року. Кандидатів затвердили на конференції у Львові у суботу, 19 вересня, однак переліки опублікували через два дні – після погодження з партійним керівництвом у Києві.
При цьому «Батьківщина» вирішила не висувати кандидата на посаду міського голови Львова, хоча раніше у партійних колах обговорювали можливість балотування на цю посаду колишньої депутатки Львівської облради, голови міського осередку «Батьківщини» у Львові Наталії Тимчій. Натомість Наталія Тимчій очолила загальний список партії до Львівської міськради.
Перша десятка списку до ЛМР виглядає так:
- Наталія Тимчій,
- Андрій Бережницький,
- Назар Палідович,
- Михайло Садовяк,
- Алла Нижник,
- Володимир Вовк,
- Ірина Гунчак,
- Назарій Шмігель,
- Ольга Марченко,
- Олег Батюк.
Список кандидатів від «Батьківщини» до Львівської облради очолив нардеп, голова обласної організації партії у Львові Михайло Цимбалюк. Перша десятка:
- Михайло Цимбалюк,
- Іван Стецькович,
- Андрій Дулібяник,
- Наталія Тимчій,
- Світлана Стечак,
- Назарій Сумало,
- Микола Ленюк,
- Галина Козяр,
- Богдан Чечотка,
- Уляна Парпан.
На вибори до Львівської районної ради партію поведе чинний депутат Львівської облради Ярослав Качмарик. Перша десятка:
- Ярослав Качмарик,
- Богдан Рабешко,
- Ольга Марченко,
- Назарій Шмігель,
- Алла Жук,
- Уляна Бойко,
- Ганна Гулій,
- Андрій Вихопень,
- Олег Батюк,
- Надія Дільна.
Нагадаємо, на минулих місцевих виборах 2015 року «Батьківщина» не потрапила до Львівської міськради. У Львівській облраді фракція партії представлена дев’ятьма депутатами.