Кожен може разом з ТМ «Agrola» допомогти Центру «Незламні»

Існують продукти, які стали легендарними. У колекції хлібів бренду «Agrola» вже зібрано чимало виробів, які давно визнані клієнтами як стабільно популярний продукт у споживчому кошику. Це must have для кожної родини, незмінно смачний, якісний та впізнаваний – безпрограшний варіант на усі випадки життя. Його неможливо переплутати чи забути. І хоч виробник постійно збільшує асортимент, дивує новинками та оригінальними смаками, проте увага до цих хлібчиків ніколи не зникає.

Найвпізнаванішим виробом від ТМ «Agrola», безперечно, є «Батон Сихівський». Це хліб, який знають усі львів’яни. Його навіть вважають візитівкою Львова. І хоч «Сихівському» у 2024-му виповниться аж тридцять років, він залишається постійним атрибутом щоденного столу та основою для святкових бутербродів.

Хліб, який вперше випекли в найбільшому адміністративному районі Львова, з того часу жодного разу не зникав з виробництва та торгових полиць. «Батон Сихівський» від ТМ «Agrola» – такий улюблений, смачний, унікальний та популярний, що його рецептуру довелося захистити спеціальним патентом.

Цей продукт настільки впізнаваний, що своїм авторитетом може підтримувати та робити добрі справи. До прикладу, зараз «Батон Сихівський» допомагає зібрати кошти для Національного центру «Незламні», адже 50 коп. з продажу кожного «Сихівського батона» ТМ «Agrola» перераховуються на підтримку наших захисників, які лікуються та відновлюються в Центрі «Незламні».

У програмі підтримки Центру «Незламні» брендом «Agrola» також беруть участь улюблені заварні вироби українців. Це – «Львівський заварний» та «Львівський заварний хліб із соняшником». Кращого такого хліба з бонусом у вигляді соняшникових зернят годі й шукати. Знаєте, чим вони особливі? Це чудова основа до будь-яких страв, з ледь солодкуватим смаком, ніжною м’якушкою, ідеальним пряним поєднанням смаків та ароматів.

А ще однією причиною смакувати «Львівськими заварними» від «Agrola» є те, що вони разом з «Сихівським батоном» об’єднують спільні зусилля бренду та його клієнтів у наповненні фонду допомоги Центру «Незламні».

Як допомогти, не витрачаючи додаткових коштів? Просто продовжувати насолоджуватися улюбленим смаком та ароматом хлібів із яскравим маркуванням «Незламні як ти», а «Agrola» перерахує 50 коп. від їхньої звичайної вартості Центру «Незламні».

Відтепер поняття «смачно і корисно» набирає ще одного значення!

Незламні як ти!