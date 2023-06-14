Реабілітація українських воїнів – важливе завдання у сучасних реаліях

Відновлення після поранення – це не лише належне медичне обслуговування, процедури та тренування наших ветеранів. Йдеться також про психологічну реабілітацію наших захисників і захисниць. Найперше – тих, хто повернулися з полону.

Завдяки реалізації соціальної ініціативи від торгової марки «Agrola» в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» облаштовується приміщення для проведення арттерапії, адже мистецтво – це надзвичайно важливий інструмент психологічного відновлення.

Навчитися знову впевнено тримати олівець, обводити контури чи заштриховувати, розфарбовувати, займатися гончарством – це складні на початках, але такі необхідні завдання для відновлення моторики рук та опановування протезів. Повторювані рухи з кожним днем відточуються та повертають впевненість, а спокійна атмосфера та коло однодумців додають віри в досягнення щоразу амбітніших цілей.

Допомогти нашим захисникам повернутися до повноцінного життя після поранення може кожен своїм уважним ставленням, підтримкою, вдячністю. А ще ви можете просто купувати улюблену продукцію від ТМ «Agrola» з маркування «Незламні як ти» та без додаткових витрат підтримувати благодійну ініціативу, яка спрямована на відновлення наших незламних воїнів.

Купуй «Agrola» – підтримай «Незламних»!

Незламні як ти!