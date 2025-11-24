Бренда BEVZA наголосив, що колоски є сиволом памʼяті історії

Український бренд прикрас та одягу для жінок BEVZA напередодні Дня памʼяті жертв Голодомору презентував колекцію з пʼяти ялинкових прикрас у формі колосків пшениці – чотири золоті та один обпалений. У соцмережах українці обурилися, що прикраси створені в честь трагічної історії Голодомору. Після скандалу засновниця бренду Світлана Бевза, дружина ексміністра інфраструктури України Володимира Омеляна, повідомила «УП. Життя», що колекцію ялинкових ігрошок вже зняли з продажу, проте у своєму дописі в інстаграмі жінка не визнала цю колекцію недоречною, а навпаки – ще раз зауважила, що колоски є символом боротьби.

Напередодні Дня памʼяті жертв Голодомору український бренд BEVZA, власницею якого є дружина ексміністра інфраструктури України Володимира Омеляна, представив набір з п’яти ялинкових прикрас у формі колосків пшениці. Вартість комплекту становила 3950 грн. Бренд пояснив, що ці прикраси є «даниною пам’яті поколінь» та «вічним символом стійкості української нації та її волі до виживання».

«Набір “П’ять колосків пшениці” має особливо глибоку історію… Сьогодні ці колоски постають як потужний символ стійкості, надії та нерозривного зв’язку між поколіннями», — зазначили на сторінці бренду.

У соцмережах бренд BEVZA отримав хвилю обурення від українців про недоречність тематики прикрас, адже Голодомор – трагічна сторінка в українській історії.

Очільниця Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак прокоментувала: «Люди добрі, що з вами? Невже ви живете настільки в іншій реальності? Невже ви бодай рамково не знаєте основу основ – історію цієї країни, в якій живете, і невже словосполучення "5 колосків" не проявляється стійким образом у ваших головах? Ви справді повісите це на ялинку?»

На колекцію прикрас відреагувала в інстаграмі філологиня та львівська письменниця Юлія Сливка. У неділю, 23 листопада, у сторіс Юлія Сливка написала: «Наскільки відбитим треба бути, щоб робити прикрасу зі смертей мільйонів українців, що пухли від голоду? Чи буде також колекція ялинкових іграшок бродівський котел?»

Згодом у сторіс вона додала: «Минуло пʼять днів з часу оприлюднення так званої колекції і досі жодних вибачень, жодного відкликання цього продукту нема, вони не бачать проблеми, а отже, з іконічного у бренду бевза лише блюзнірство».

Засновниця бренду зазначила для «УП. Життя», що колекцію прикрас зняли із продажу, проте у своєму дописі вона не визнала помилки та не попросила вибачення, а навпаки – наголосила, що ці прикраси мають символічне значення.

«Сенс, вкладений у створення прикрас – це перш за все шана силі до виживання українського народу, пам'ять про кожного українця, хто не зустріне більше Різдво, нагадування про те, через що пройшли попередні покоління, і яку ціну ми платимо зараз заради різдвяних ялинок… І колоски – одні із символів цієї боротьби», – написала вона.