Пожежі в російському Ярославлі, 3 листопада 2026 рік

У ніч на вівторок, 3 листопада, ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Після удару на території промзони спалахнула пожежа. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Мешканці Ярославля повідомили про масштабну пожежу на території НПЗ «Славнєфть-ЯНОС». На оприлюднених фото та відео видно щонайменше сім осередків загоряння, п’ять із яких – великі.

Губернатор Ярославської області Міхаїл Євраєв підтвердив удар по НПЗ та повідомив про двох постраждалих співробітників підприємства. За його словами, сили РЕБ та ППО «відбивали масштабну атаку» безпілотників на НПЗ – загалом за ніч нібито збили 124 безпілотники.

«Є пошкодження інфраструктури НПЗ. Спецслужби працюють над ліквідацією загоряння. Осколкові поранення отримали двоє співробітників підприємства. Постраждалих госпіталізували. Також уламки збитих БпЛА вибили скло в кількох багатоквартирних і приватних будинках, пошкоджено особисті автомобілі мешканців», – написав він.

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«Славнєфть-ЯНОС» входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, які постачають до центральних і північно-західних регіонів Росії. Його продукцію використовують не тільки цивільні споживачі, а й військові підприємства.

Востаннє Ярославський НПЗ атакували 17 вересня. Тоді на території підприємства виникла пожежа, а через пошкодження обладнання завод був змушений зупинити переробку нафти. Раніше НПЗ атакували 28 серпня, унаслідок чого також було пошкоджено установку первинної переробки нафти.