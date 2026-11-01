«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії

Безпілотники в ніч на неділю, 1 листопада, атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області Росії. Після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють телеграм-канали, зокрема, Exilenova+ та ASTRA.

Кадри з пожежею в Кстові почали поширюватися в соцмережах 1 листопада приблизно о 04:11. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в місті, а моніторингові канали писали про атаку на Кстовський нафтопереробний завод. Після удару на об'єкті виникла сильна пожежа одразу в кількох місцях.

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За даними моніторингових каналів, безпілотникам вдалося атакувати підприємство попри роботу російської протиповітряної оборони, яка раніше відбивала спроби ударів по цьому об'єкту.

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Крім того, Exilenova+ повідомляє про ймовірну атаку на Новогорьковську теплоелектроцентраль, розташовану в Кстові. Вона забезпечує енергоресурсами місцеву промисловість, зокрема підприємства нафтохімічного комплексу. Водночас інформація про ураження ТЕЦ потребує окремого підтвердження.

Відзначимо, що «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його проєктна потужність становить близько 17 млн т нафти на рік. За цим показником підприємство посідає четверте місце серед російських НПЗ, а за обсягами виробництва автомобільного бензину – друге.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа, очевидці повідомляли про вибухи та публікували фото й відео з великими стовпами диму. Новокуйбишевський НПЗ належить до ключових нафтопереробних підприємств «Роснєфті» та має потужність 8,8 млн т нафти на рік. Завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне й реактивне паливо, яке використовує російська армія.