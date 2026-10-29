Після атаки дронів над заводом у Башкортостані здійнявся дим

У ніч на четвер, 29 жовтня, дрони масовано атакували Московську область та Москву, там зупинили роботу аеропортів та заявили про атаку понад 600 БпЛА. Крім того, дрони атакували Башкортостан – там помітили дим над хімічним заводом, залученим до війни проти України.

За даними мера Москви Сєрґєя Собяніна, Москву та область атакували сотні дронів. Через атаку «Росаваіція» обмежила прийом та виліт повітряних суден в аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський».

Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 109 безпілотників, які летіли на Москву. За його словами, з вечора 28 та до ранку 29 жовтня у напрямку Москви начебто збили 613 дронів.

За даними телеграм-каналу Astra, вибухи лунали поблизу Наро-Фомінська, який розташований за 56 км від головної московської автомагістралі. Зазначається, що попри вибухи, шуму безпілотників очевидці не чули. Також вибухи лунали у напрямку Калузької області.

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Крім того, вибухи пролунали у місті Стєрлітамак в Башкортостані, розташованому за понад 1700 км від кордону з Україною. На відео, оприлюднених очевидцями, видно проліт безпілотників та спроби російської ППО їх збити.

За данини осінтерів Astra, внаслідок атаки виникло задимлення над Башкирською содовою компанією (БСК). Зазначається, що це єдиний у Росії завод, який виробляє рідкісну речовину, необхідну для бронематеріалів.

АТ «Башкирська содова компанія» – це один з найбільших хімічних комплексів Росії, що займає перше місце в країні з виробництва кальцинованої та харчової соди. Підприємство входить до складу великого хімічного холдингу АТ «Росхім» та входить до закритого реєстру оборонних компаній Мінпромторгу Росії.

Завод виготовляє соляну кислоту, дихлоретан та єдина в Росії виробляє телефталоілхлорид – хімічну сполуку, критично важливу для створення балістичних ниток, надміцних полімерів та аналогів кевлару. Ці компоненти використовують для створення сучасних бронежилетів, шоломів, а також елементів бронезахисту для військової техніки.

Завод БСК в Башкортостані

До слова, завод вже атакували дрони наприкінці серпня. Місцева влада про наслідки удару не повідомила.