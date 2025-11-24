До будинку палія поліцейських привела службова вівчарка

Правоохоронці викрили 29-річного безробітного мешканця Рівненського району, який на замовлення російських спецслужб підпалив автомобіль, що використовували для підтримки українських воїнів. Зловмисника розшукала службова вівчарка, яка взяла слід і привела поліцейських до його будинку. Про це повідомили 24 листопада пресслужби СБУ та поліції.

За даними слідства, росіяни дистанційно завербували чоловіка, коли той шукав легких заробітків у телеграм-каналах. За вказівкою ворога він провів розвідку місцевості, обрав необхідний автомобіль та придбав легкозаймисту суміш.

«У темну пору доби поблизу місцевого магазину в селі Зірне Березнівської громади зловмисник підпалив автомобіль Nissan X-Trail, який використовували для збору грошей на підтримку українських військових. Рятувальники загасили пожежу, втім вогонь повністю знищив кросовер», – зазначають правоохоронці.

Унаслідок підпалу кросовер повністю згорів (фото поліції)

На місце події прибула слідчо-оперативна група та кінолог зі службовою собакою. Німецька вівчарка швидко взяла слід і за кілька хвилин привела поліцейських до будинку палія.

Як зʼясувалося, для підтвердження виконаної роботи зловмисник зафіксував підпал на камеру й надіслав російському куратору. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами злочину.

Мешканцю Рівненщини, який уже був судимий за майнові злочини та незаконне зберігання наркотиків, оголосили підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.