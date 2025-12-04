Тіло чоловіка виявили у річці Південний Буг у Хмельницькому

У середу, 3 грудня, рятувальники дістали з річки Південний Буг у Хмельницькому тіло чоловіка. Загиблим виявився 24-річний В’ячеслав Врублевський, якого понад десять днів розшукували як зниклого безвісти.

Як повідомила ZAXID.NET інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур, тіло виявили в районі вулиці Прибузької. Для його підняття залучали рятувальників ДСНС.

«Попередньо встановлено, що загиблий – 24-річний В’ячеслав Врублевський. Востаннє його бачили 22 листопада, а вже наступного дня він вважався зниклим безвісти», – уточнила Віра Мазур.

За словами дружини, у день зникнення чоловік відпочивав із друзями у закладі на вулиці Проскурівській. Компанія розійшлася після 23:00, проте додому хмельничанин не повернувся і на зв’язок не виходив. Друзі розповіли, що залишили В’ячеслава на лавці й поїхали додому.

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «зниклий безвісти». Згодом справу перекваліфікували на «нещасний випадок». Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.