Аварія сталася вночі 30 серпня поблизу села Мар’янівка Хмельницького району

У селі Мар’янівка Хмельницького району поліцейські виявили розбитий внаслідок ДТП автомобіль, а поруч – тіло чоловіка, про зникнення якого напередодні заявили його рідні. Наразі усі обставини події зʼясовують правоохоронці. Про це повідомила 2 вересня пресслужба поліції області.

За даними слідства, 31 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що додому не повернувся житель Хмельницького. Під час розшуку правоохоронці виявили тіло зниклого неподалік села Мар’янівка у кюветі поруч із понівеченим автомобілем.

«Попередньо встановлено, що 30 серпня близько 02:30 на автодорозі поблизу села Мар’янівка потерпілий, керуючи автомобілем Renault, з’їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм 39-річний водій загинув на місці події», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та наразі встановлюють усі обставини події.