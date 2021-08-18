У Білорусі вранці 18 серпня силовики прийшли з обшуками до співробітників інформаційної компанії БелаПАН.

Як повідомляє БелаПАН, про проведення обшуку встигли повідомити журналістка Ірина Турчина, редактор інтернет-газети Naviny.by Олександр Зайцев і бухгалтер компанії Катерина Боєва.

Також повідомляється, що на зв'язок не виходять директор - головний редактор БелаПАН Ірина Левшина і журналіст Захар Щербаков.

Очевидці повідомляють, що у квартирі Левшиної також проходить обшук. Двері не зламані. Вона у квартирі, чутно голоси її та якихось людей. Поруч із під'їздом стоїть мікроавтобус із тонованим склом.

Наразі про причину обшуків не повідомляється.

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 липня білоруські силовики прийшли з обшуками до співробітників білоруського правозахисного центру «Весна». Після обшуків затримали керівника центру Олеся Біляцького.