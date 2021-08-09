З 2019 року ПЕН-центром керувала білоруська письменниця та нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич

Верховний суд Білорусі ліквідував очолюваний нобелівською лауреаткою Світланою Алексієвич білоруський ПЕН-центр. Відповідне рішення було ухвалене за позовом влади, повідомляє «Українська правда» з посиланням на Telegram ПЕН-центру.

«За підсумками другого судового засідання у справі організації «Білоруський ПЕН-центр» ліквідовано» – йдеться у повідомленні.

У Центрі назвали це свідченням існування політичного замовлення зверху для «очищення» цивільного сектору.

З позовом щодо цієї справи Мін’юст Білорусі звернувся 2 тижні тому. Після цього суд заарештував рахунок ПЕН-центру. Водночас пройшли масштабні обшуки в редакціях незалежних медіа і вдома у журналістів.

ПЕН-центр (частина ПЕН-клубу, Poets, Playwrights, Essayists and Novelists) – це міжнародна неурядова організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів.

Клуб створений з метою сприяння дружбі й інтелектуальній співпраці письменників всього світу; акцентує на ролі літератури в розвитку взаєморозуміння і світової культури; бореться за свободу слова; діє як потужна сила в захисті прав письменників, яких садять до в'язниці, а деколи і вбивають за їх погляди.

Це одна з найстаріших організацій, яка бореться за права людини, і одна з найстаріших міжнародних письменницьких організацій.

Нагадаємо, 8 липня Міністерство інформації Білорусі також обмежило доступ до сайту видання «Наша Ніва». У співробітників видання провели обшуки за статтями про організацію або підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок або участь в них, а також про масові заворушення.

Крім цього, білоруські силовики 18 травня прийшли з обшуками до редакції видання TUT.by. Оперативні дії пройшли у журналістів (серед них затримали понад 10 людей) і в регіональних бюро. Кримінальні справи порушили щодо нібито ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. Колишня команда Tut.by запустила нове медіа – Zerkalo.io.

І TUT.by, і «Наша Нава» також активно висвітлювали білоруські протести.

14—16 липня силовики прийшли з обшуками до офісів 23 правозахисних та творчих організацій, зокрема центру «Вясна», а також у редакції незалежних медіа та до журналістів додому.

Зараз у Білорусі відкриті понад 3 тис. кримінальних справ за політичними мотивами, а визнаних політв’язнів – понад 500.

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