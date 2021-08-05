У Білорусі облаштовують імовірний табір для політичних в'язнів

Приблизно за годину їзди від Мінська (68 км), поблизу селища Новоколосово, на території колишнього ракетного сховища облаштовують імовірний табір для політичних в'язнів. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що навколо території встановлено потрійний паркан під напругою, нові камери відеоспостереження та оновлені бараки із загратованими вікнами. Також на території помічено військових і знаки про заборону заїзду. Окрім військових, інших людей на території наразі немає, кажуть журналісти.

Із посиланням на слова місцевого мешканця CNN пише, що, імовірно, на території колишнього ракетного сховища буде табір для політичних в'язнів, кількість яких у Білорусі зростає чи не щодня. Самим журналістам не вдалось потрапити на огороджену територію. Раніше представники білоруської опозиції вже висловлювали побоювання про те, що такий табір може з'явитись, коли державні в'язниці будуть переповнені.

Окрім того, у Білорусі очікуються нові акції протесту, адже 9 серпня буде річниця торішніх акцій непокори через те, що Олександр Лукашенко незаконно оголосив себе президентом Білорусі.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко заявив про загрозу зі сторони України і наказав «закрити кожен метр кордону» від ворога.