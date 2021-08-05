Олександр Лукашенко провів нараду з білоруськими силовиками

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Україну додатковою загрозою, «якої раніше не було», а українську владу звинуватив у проведенні «антинародного курсу». Про це він заявив під час наради із силовиками в четвер, 5 серпня.

«Народ близький, народ рідний, але керівництво України, проводячи антинародний курс, взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там, на Захід, на Схід йдуть, на Південь, неважливо. Це їхня справа – визначатися. Але в основі їх політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше», – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, 2 липня Лукашенко заявляв, що до Білорусі з України постачають зброю. Через це він доручив закрити кордон з Україною. Саме закриття кордону відбулося через 26 днів після доручення. Таким чином, з 28 липня до Білорусі з України можуть в’їжджати лише кілька категорій громадян.

Також на нараді із силовиками 5 серпня Лукашенко доручив закрити «кожен метр білоруського кордону».