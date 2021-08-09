У центрі Львова білоруси відзначили річницю початку протестів на своїй батьківщині. Рік тому, 9 серпня, офіційні екзит-поли оголосили перемогу Олександра Лукашенка у президентських виборах. Після цього Білорусь огорнули хвиля протестів.

«Сьогодні в Білорусі понад 40 тисяч репресованих, десятки вбитих, тисячі політв’язнів. Щодня білоруси змушені покидати свою країну за політичними мотивами – через загрозу життю. Тому ми тут, аби підтримати білоруське громадянське суспільство», – пояснює учасник акції, керівник Білоруського кризового центру у Львові Олексій Францкевич.

Багато білорусів були змушені покинути свої домівки. Та навіть за кордоном підтримують земляків.

«Минулого року люди висловили свою думку. І після цього почався справжній терор. Цей рік був дуже важким для всіх. І ми, звісно, хочемо сказати, що нічого не завершилося. Однак у Білорусі люди не можуть вільно виходити (на протести – ред.)», – говорить Ольга, яка нещодавно переїхала до Львова.

Активісти кажуть, що в Білорусі їм залишатися небезпечно. Адже перед річницею протестів влада знову посилила обшуки і затримує людей.

«Мені довелося покинути рідні місця, тому що був великий тиск на громадські організації. В тому числі і на ту, якою я керую. Були обшуки, нас шукають», – сумно всміхається Алесь, який приїхав до Львова кілька днів тому.

На знак підтримки на міській раді Львова з'явився національний прапор Білорусі. А до самих учасників акції вийшов мер міста Андрій Садовий.

«Львів завжди був, є і буде вільним містом. І ми, як ніхто, розуміємо, як важливо жити у вільній країні. Тому бажаю білорусам, щоб ви завжди були людьми, які мають оцей стержень. І я вірю, що скоро ви зможете повернутися у вільну Білорусь», – звернувся до учасників акції міський голова Львова.

Тож білоруси вийшли підтримати своїх співвітчизників, які продовжують боротися з диктатурою. А ще нагадують міжнародній спільноті про порушення прав людини у їхній країні.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися 9 серпня 2020 року після президентських виборів. ЦВК Білорусі заявила про перемогу Лукашенка, який, за офіційною версією, набрав понад 80% голосів виборців. Сотні тисяч білорусів у різних містах країни вийшли на протести. Їх затримували, катували і арештовували силовики.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter