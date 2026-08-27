Тіло знайшли в річці та передали поліцейським

У четвер, 27 серпня, у Східницькій громаді на Львівщині службовий собака рятувальників знайшов у річці тіло 61-річного мешканця, якого розшукували як безвісти зниклого.

Як повідомили у Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування «Львів» ДСНС, до рятувальників надійшло звернення від поліції щодо допомоги у пошуках 61-річного чоловіка, який вийшов з дому у селі Кринтята Дрогобицького району та не повернувся.

«До пошукових робіт залучили гірське пошуково-рятувальне відділення, два кінологічні розрахунки та оператора БПЛА. На місцевості працювали спільно з працівниками поліції. Під час пошуків службова собака Індія виявила тіло зниклого чоловіка», – йдеться в повідомленні центру.

Тіло в річці виявив службовий собака

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У рятувальноум центрі уточнили ZAXID.NET, що тіло знайшли в річці в селі Кринтята Східницької громади та передали поліції.