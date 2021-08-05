Відкритий люк розташований біля закинутого басейну, який закрили на ремонт

У Чернівцях 11-річна школярка під час прогулянки з подружкою впала у відкритий люк. Це сталося на території закинутого басейну школи №27 на вулиці Воробкевича. Дівчинка обійшлась переляком і легкими подряпинами. Про це ZAXID.NET розповіла Ірина Ткачук, начальниця управління освіти у Чернівецькій міській раді.

«Дівчата гуляли територією 27-ї школи. Цього року вони закінчили 5 клас у сусідній школі №22. Під час прогулянки одна з них з необережності впала у відкритий люк», – пояснила начальниця управління освіти у Чернівецькій міській раді Ірина Ткачук.

За словами посадовиці, на цій території був закинутий басейн, його обгородили парканом. Для реконструкції самого басейну є підрядник й саме він мав убезпечити місце для мешканців. «Є підрядник, який повинен виконувати роботи з реконструкції самого басейну. Тому, напевно, на ньому відповідальність за те, відкриті чи не відкриті такі об’єкти, в які можуть впасти діти», – сказала Ірина Ткачук

Зазначимо, внаслідок падіння дівчинка не постраждала. Мати школярки розповіла, що дівчинка обійшлася синцями і подряпинами.