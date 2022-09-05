Бійці 103 бригади ТрО разом з нацгвардійцями звільнили село на Донеччині

Бійці львівської 103-ї бригади Територіальної оборони форсували річку Сіверський Донець і відбили в російських окупантів село Озерне у Донецькій області. За успішну спецоперацію військові отримали подяки від президента. Водночас західні аналітики прогнозують пожвавлення контрнаступу ЗСУ на східному і південному напрямку найближчими днями.

Президент України Володимир Зеленський у своєму недільному зверненні 4 вересня подякував бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони за звільнений населений пункт на Донеччині.

Того ж вечора Інститут вивчення війни ISW повідомив про суттєвий прогрес українських військових на південному та східному напрямках. Зокрема, експерти відмітили, що ЗСУ закріпились у населених пунктах вздовж річки Сіверський Донець.

«Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході. Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області», – вказано у звіті ISW.

Бійці, які брали участь у звільненні населеного пункту на Донеччині, розповіли ZAXID.NET, що це була спільна операція львівського 63-го батальйону 103-ї бригади та 15 полку Національної гвардії України. Військові спочатку провели розвідку, потім їм вдалося на човнах перепливати на другу сторону Сіверського Донця, який контролювали росіяни.

Потім бійці успішно здійснили наступ на село на Донеччині. Спочатку спрацювала артилерія, а після того бійці здійснили штурм села Озерне і вибили звідти російських окупантів.

Після цього бійці закріпились та звільнили населений пункт. За словами військових, мешканці села були раді бачили ЗСУ, адже російські окупанти забороняли їм покидати населений пункт та обмежували їхнє пересування.

Село Озерне на мапі ISW за 4 вересня позначене як контратаковане і відбите ЗСУ (блакитний колір на карті)

Американські аналітики ISW прогнозують, що найближчим часом контрнаступ українських військових пришвидшиться.

«Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські війська намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, зриватимуть їх командування та контроль і послаблюватимуть їхній моральний дух, навіть якщо наземні контрнаступи триватимуть», – вказано в повідомленні ISW.

Нагадаємо, що в останні тижні ЗСУ завдають успішні удари по позиціях окупантів на Херсонщині, а українські партизани ліквідовують колаборантів.