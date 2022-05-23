Збройні сили України проведи успішний контрнаступ і вибили військових РФ із Тошківки на Луганщині. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ЗСУ вже закріпили свої позиції.

«У Тошківці ЗСУ росіян вибили та закріпили свої позиції», – написав Гайдай.

Водночас, у Міноборони розповіли, що Донеччина та Луганщина наразі є зоною активних бойових дій, де ворог намагається оточити ЗСУ, але їм поки це не вдається.

«Найгарячіше сьогодні на сході – це Донецька, Луганська область. І дійсно, ситуація вкрай складна; російські війська намагаються оточити наші війська. Їм поки що це не вдається, але боротьба дуже серйозна зараз триває. І насправді Росію цікавить не тільки географічні кордони Донецької і Луганської областей, а й південь України, і безумовно, вони готуються по всій лінії кордону, де вони можуть це робити і вже навіть по тих лініях, де є тимчасово зайняті території. З тих територій так само вони ведуть вогонь і там же розташували свої засоби ПВО. Тому ситуація доволі складна, але ЗСУ потужно чинять опір», – сказала Ганна Маляр.

Відповідаючи на запитання, коли Україна може отримати від міжнародних партнерів достатню військову допомогу, аби розпочати контрнаступ, Маляр зазначила, що слід бути дуже обережними у таких прогнозах, адже подібна інформація є частиною оборонного плану. Тож, ніхто її не розголошуватиме, аби не дати можливості ворогу коригувати свої дії.