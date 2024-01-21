Знищення російського Т-90М «Прорыв»

Екіпаж БМП Bradley 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ розповів, як знищили сучасний російський Т-90М «Прорыв». Подробиці знищення ворожої техніки віськові розкрили 21 січня в репортажі ТСН.

За їх словами, бій української бойової машини проти російського танка відбувся у січні в районі Степового на Авдіївському напрямку. Українським військовим на американській БМП M2A2 Bradley зіткнутися з російським танком Т-90М на відстані не більше 150 метрів. БМП керували два воїни 47-ї окремої механізованої бригади – командир-навідник Сергій та механік-водій Олександр, це був лише другий їхній спільний бойовий виїзд на Bradley.

«Я не передам, що таке, коли побачиш танк в приціл. Я говорив на навчаннях: “не дай боже, щоб я побачив танк у приціл”. Так склалося, що побачив. Занадто близько. Там же перший екіпаж приїхав, але в них щось не вийшло. Тоді прийшлось нам туди на характері заїхати», –розповів командир Сергій.

Спочатку БМП обстрілювала ворожий танк бронебійними снарядами, а потім наші військові почали використовувати осколково-фугасні снаряди і бити по оптиці російського танка.

Екіпаж Bradley, який знищив російський танк (фото 47-ї окремої механізованої бригади)

Влучання снарядів вивели з ладу систему керування російського танка, у якого почала без зупинки крутитися башта. Потім Т-90М врізався у дерево та зупинився. Добивати машину ворога допомагали ударні FPV-дрони. Українські військові вели координацію бою за допомогою розвідувального безпілотника.