Українські військові 5 грудня збили російський надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24М біля острова Зміїний. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Давно не було у нашому активі збитих російських “сушок”! Виправляємо цю ситуацію! Схоже крейсер “москва” скоро стане авіаносцем!», – зазначив Олещук.

Російський бомбардувальник Су-24М знищили в районі острова Зміїний, коли той під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. До слова, перед цим моніторингові канали повідомляли про намагання росіян атакувати дельту Дунаю ракетно-бомбовим озброєнням з тактичної авіації.

«Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування “Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську “сушку” услід за "русскім воєнним кораблем"», – резюмував командувач Повітряних сил.

За час повномасштабної війни російни втратили понад два десятки Су-24 різних модифікацій. До початку війни російські ВПС мали 274 фронтових бомбардувальники Су-24.