Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 млн доларів на FPV-дрони для українських військових за репости його допису у Twitter. Про це сам бізнесмен повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

За словами мільярдера, за кожен ретвіт він відправить по 100 доларів США на рахунок проекту Nemesis, який збирає кошти на 10 тис. FPV для України.

«Ми живемо в час, який дедалі більше нагадує другу половину 1930-х років. Я не міг жити сам із собою, усвідомлюючи, що я нічого не зробив, щоб зупинити іншого Гітлера», – зазначив Барта у своєму дописі.

У соцмережі чеський мільярдер звітував про кількість перепостів і відповідно про суми коштів, які він вже переказав на закупівлю дронів для українських військових. Вже у вівторок, 20 лютого Барта повідомив, що кількість ретвітів досягла поставленої межі, що дозволяє йому переказати всі обіцяні два мільйони доларів.

Нагадаємо, що у грудні чеські військові та резервісти об’єднали зусилля за підтримки головнокомандувача чеської армії Карела Ржехка, щоб придбати в межах проекту Nemesis 10 тис. FPV-дронів для військових України. Головнокомандувач армії Чехії пояснив, що учасники проекту докладуть зусиль, щоб безпілотники були вироблені з урахуванням знань та побажань, отриманих від української сторони.