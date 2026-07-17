Роман Федишин був депутатом Львівської міськради чотирьох скликань

Депутат Львівської міськради від фракції «Самопоміч», відомий бізнесмен, власник ринку «Шувар» Роман Федишин подав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

Відповідну ухвалу, яку підготували на основі заяви Романа Федишина, мають розглянути депутати на засіданні Львівської міськради. Проєкт ухвали оприлюднений на сайті ЛМР.

ZAXID.NET наразі не вдалося отримати коментар Романа Федишина щодо причин такого рішення – на телефонні дзвінки він не відповідав. За інформацією ZAXID.NET з власних джерел у депутатському середовищі, Роман Федишин складає мандат з особистих міркувань та має намір зосередитися на бізнесі.

57-річний Роман Федишин є головою наглядової ради групи компаній «Шувар» та депутатом Львівської міськради чотирьох скликань. У 2006-2010 року був депутатом від Блоку Юлії Тимошенко, 2010-2015 – позафракційний. Останні два скликання Львівської міськради обирався від партії «Самопоміч».

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