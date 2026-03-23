24 березня у народній традиції вважається днем підготовки до великого церковного свята – Благовіщення. У цей час господарі намагалися завершити всі домашні справи, адже у святковий день працювати не прийнято. Жінки прибирали оселю, готували пісні страви для вечері, а чоловіки займалися роботою у дворі або в саду. Вечір перед святом часто проводили у молитві та родинному колі. Яких традицій дотримуються у цей день, пише «Радіо Трек».

Молитва та родинні звичаї

У переддень свята віряни традиційно відвідують храм і моляться про захист та благословення для родини. Якщо немає можливості піти до церкви, молитву читають вдома.

За давнім звичаєм, перед виходом до храму вся родина могла тричі обійти навколо будинку з молитвою. Вважалося, що такий обряд захищає оселю від усього недоброго.

Також у деяких регіонах існував звичай розпалювати вогонь у печі або на подвір’ї. Люди вірили, що полум’я символічно спалює проблеми та негаразди.

Пісна вечеря перед святом

Важливою частиною цього дня була спільна вечеря. Вона мала бути пісною, без м’ясних та молочних страв.

За столом збиралася вся родина, дякувала Богові за прожитий день і згадувала померлих родичів. Така вечеря символізувала єдність сім’ї та духовну підготовку до свята.

Три речі, які викидали з дому

Наші предки вірили, що перед Благовіщенням варто позбутися деяких старих речей, щоб очистити дім і впустити нову енергію.

Найчастіше з дому виносили:

минулорічні гілки верби;

старий або зношений одяг;

битий або тріснутий посуд.

Вважалося, що позбавлення від цих речей приносить у дім добробут, гармонію та щастя.