фото osbm hoshiv

Цього місяця триває Великий піст, і віряни вшановують покійних у три батьківські суботи

У березні 2026 року за новим стилем християни східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з головних церковних свят. Цього місяця триває Великий піст, і віряни вшановують покійних у три батьківські суботи. Детальніше про святкові дати та пам’ять святих пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква. Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на березень 2026 року: важливі дати 1.03 – перший тиждень Великого посту, Торжество Православ’я, прмц. Євдокії;

7.03 – священномучеників, які в Херсонесі були єпископами: Василія, Єфрема, Капітана, Євгенія та інших, батьківська субота другого тижня посту;

другого тижня посту; 8.03 – другий тиждень Великого посту, свт. Григорія Палами, архієп. Фесалонікійського, Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських;

15.03 – третій тиждень Великого посту, Хрестопоклонний, мч. Агапія і з ним ще семи мчч.;

21.03 – прп. Якова, єп. Катанського (Сицилійського), батьківська субота четвертого тижня посту;

четвертого тижня посту; 22.03 – четвертий тиждень Великого посту, прп. Іоана Ліствичника;

24.03 – передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці , прп. Захарія Печерського, постника Києво-Печерського;

, прп. Захарія Печерського, постника Києво-Печерського; 25.03 – Благовіщення Пресвятої Богородиці ;

; 28.03 – Похвала Пресвятої Богородиці, прмч. Євстратія Києво-Печерського;

29.03 – п’ятий тиждень Великого посту, прп. Марії Єгипетської.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter