Благовіщення, піст і три батьківські суботи: церковний календар на березень 2026 року
У березні 2026 року за новим стилем християни східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з головних церковних свят. Цього місяця триває Великий піст, і віряни вшановують покійних у три батьківські суботи. Детальніше про святкові дати та пам’ять святих пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на березень 2026 року: важливі дати
- 1.03 – перший тиждень Великого посту, Торжество Православ’я, прмц. Євдокії;
- 7.03 – священномучеників, які в Херсонесі були єпископами: Василія, Єфрема, Капітана, Євгенія та інших, батьківська субота другого тижня посту;
- 8.03 – другий тиждень Великого посту, свт. Григорія Палами, архієп. Фесалонікійського, Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських;
- 15.03 – третій тиждень Великого посту, Хрестопоклонний, мч. Агапія і з ним ще семи мчч.;
- 21.03 – прп. Якова, єп. Катанського (Сицилійського), батьківська субота четвертого тижня посту;
- 22.03 – четвертий тиждень Великого посту, прп. Іоана Ліствичника;
- 24.03 – передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці, прп. Захарія Печерського, постника Києво-Печерського;
- 25.03 – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 28.03 – Похвала Пресвятої Богородиці, прмч. Євстратія Києво-Печерського;
- 29.03 – п’ятий тиждень Великого посту, прп. Марії Єгипетської.
