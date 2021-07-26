Ужгородська регата проводилась вже вдванадцяте

В Ужгороді майже 30 команд-екіпажів на надувних човнах та саморобних суднах з різноманітних матеріалів взяли участь в «Ужгородській регаті». Жартівливе свято проводиться у місті вже вдванадцяте. Цьогоріч сплавилися річкою Уж близько 100 людей. До фінішу дісталися не всі екіпажі: завадили ділянки мілководдя та природні перешкоди.

Як повідомляють організатори, в «Ужгородські регаті 2021», яка відбулася ввечері неділі, 25 липня, взяли участь 26 екіпажів. Фінішували – 22 cудна. За умовами жартівливих змагань, кожне судно повинно подолати дистанцію у понад 2 км: починаючи від Підзамкового мосту, проплисти під пішохідним мостом і фінішувати за транспортним мостом Масарика. На фініші екіпаж має бути у повному складі.

До участі допускаються будь-які не моторні плавальні засоби – човни, плоти, саморобні конструкції. Особливо відзначається оригінальний декор судна і костюми команди. Окрема номінація – найчисельніший екіпаж. Цього року це – 37 членів екіпажу судна «AC/DC».

Найоригінальнішим судном на «Ужгородській регаті» цьогорів став саморобний плавальний засіб «Ужгород розквітає». Його екіпаж не просто подолав необхідну дистанцію, а й влаштував міні-перформанс: учасники скосили борщівник прямо на плоту, який був виготовлений з пінопласту та заповнений борщівником, амброзією, сміттям. Таким чином екпіаж нагадав керівництву міста про актуальну проблему покосів берегів річки Уж.