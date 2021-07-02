Колаж з двох фотографій Луки Лутенбаха став вірусним у соцмережах

Вболівальник збірної Швейцарії Лука Лутенбах, який прославився своїми бурхливими емоціями на результат матчу з Францією, почав отримувати пропозиції від рекламодавців.

Швейцарія була за крок від вильоту з Євро, але в останній момент вирвала нічию. Після додаткового часу все залишилося без змін. Перемогу ж швейцарцям приніс нереалізований пенальті французького форварда Кіліана Мбаппе.

Оператори трансляції зафіксували емоційну реакцію 28-річного Луки Лутенбаха на третій забитий м'яч швейцарців. На першому кадрі він з тривогою і страхом спостерігає за грою, а на другому – радіє успіху команди, знявши футболку.

Колаж з двох фотографій фаната в той же момент став вірусним у соцмережах. За словами самого Лутенбаха, перші меми за його участю йому почали показувати ще до виходу із стадіону.

«Я досі не розумію, що відбувається. Здається, мені написали всі знайомі. Під час матчу у мене не було інтернету, але деякі сусіди по трибуні швидко зрозуміли, що відбувається, і почали показувати мені фото. Я не думав, що мене знімають ... Моя реакція була не для того, щоб мене побачили, а тому що я просто переживав момент. Можу сказати, що для мене це був один з найщасливіших моментів у житті», – розповів уболівальник журналістам Blick.

Меми з реакцією Луки Лутенбаха на результат матчу Франція - Швейцарія

Тепер на Луку почали виходити представники відомих брендів і пропонувати йому рекламні контракти. Все почалося з жартівливого твіта швейцарця, в якому він спитав у перевізника Swiss Air, скільки йому потрібно набрати ретвітів, щоб його безкоштовно доправили на наступний матч збірної до Санкт-Петербурга. Компанія у відповідь одразу подарувала Лутенбаху квиток.

Лука привернув увагу не тільки Swiss Air, а й інших підприємств. До нього з пропозиціями прийшли виробник енергетиків Red Bull, виробник кави Emmi Caffè Latte і Міністерство туризму Швейцарії, яке запропонувало чоловіку оздоровчий вікенд).

28-річний Лука Лутенбах грав в футбол на аматорському рівні за клуб «Ребовейе» з округу Кантона. Лутенбах – менеджер в одній із швейцарських компанії, у вільний час пише про спорт як фрілансер для місцевого сайту Le Quotidien Jurassien. Він був рівно на 50 матчах збірної Швейцарії.

Вихід в 1/4 фіналу Євро для збірної Швейцарії є найкращим результатом в історії. Щоб пробитись у півфінал, швейцарцям доведеться перемогти збірну Іспанії.