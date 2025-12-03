Інцидент стався 3 грудня на Театральному майдані

У центрі Тернополя під час безкоштовної роздачі бургерів травмувалися діти. Поліція проводить перевірку. Двох неповнолітніх госпіталізували в лікарню. Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета підтвердив цей факт у коментарі ZAXID.NET і зазначив, що захід організував 20-річний блогер Максим, який має у тіктоці та інстаграмі псевдо «Рідний».

Інцидент стався близько 15:30 у середу, 3 грудня, на Театральному майдані. Блогер рекламував компанію з виготовлення суші «Nori» та запропонував глядачам, серед яких переважно була молодь і діти, безкоштовну їжу. Під час штовханини травмувалися двоє неповнолітніх дівчат, повідомили в поліції Тернопільщини.

Відео: Труха Тернопіль

На оприлюдненому відео видно, як у натовпі молодь і діти штовхають один одного, аби встигнути взяти бургери. Поліцейські задокументували два факти отримання неповнолітніми тілесних ушкоджень. Дітей доправили до медичних закладів. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Максим «Рідний» в інстаграмі має понад 200 тисяч підписників, а в тіктоці – майже 150 тисяч послідовників. Блогер переважно рекламує місцевий бізнес, ресторани та фастфуди. Зокрема, у тіктоці хлопець завчасно анонсував свою акцію із роздачею безкоштовної їжі.

Водночас у поліції зазначили, що блогер не звертався до них із запитом про організацію цієї акції. Додамо, що у воєнний стан проведення будь-яких масових заходів в місті чи області має бути погоджено не лише з правоохоронними органами, а й з Тернопільським обласним ТЦК та СП. У поліції додали, що блогеру загрожує адміністративна відповідальність.